В России начали разрабатывать новейшую гиперзвуковую ракету легкого класса

Москва, 3 ноября. Гиперзвуковую ракету легкого класса для Сухопутных войск начали разрабатывать в России, сообщает газета «Известия».

Разработка ведется в рамках реализации концепции высокоточных тактических ракетных комплексов, поясняет со ссылкой на источники в Минобороны РФ издание.

Ракета будет рассчитана на дальность в 100 километров. Это расстояние она сможет преодолевать за считанные секунды. Работа над созданием нового вооружения ведется на базе технических решений проекта ракетного комплекса «Гермес».

Пусковые установки ракеты можно будет устанавливать на броневики «Тайфун» и «Тигр». Цели будут обнаруживать бойцы с комплектами КРУС «Стрелец» и беспилотники.

Новое вооружение займет промежуточное место между тяжелыми оперативно-тактическими ОТРК «Искандер-М» и артиллерией. С помощью новой ракеты российские военные смогут уничтожать пункты управления, штабы, бронетехнику и артиллерию противника.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе испытаний в ноябре гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» запустят по условной цели на расстоянии свыше тысячи километров.