Украинцев оскорбила татуировка футболиста Серхио Рамоса

Киев, 3 ноября. Украинский телеведущий Майкл Щур опубликовал в Сети петицию с требованием, чтобы защитник сборной Испании Серхио Рамос изменил татуировку с названием Киева.

После победы над Ливерпулем в финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве Рамос сделал себе на голени татуировку с названиями городов, где он выигрывал матчи ЛЧ в составе «Реала»: Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев, написанный традиционно — Kiev.

На своей странице в Facebook Щур анонсировал новый выпуск программы «Телебачення Торонто», участие в котором принял спортивный журналист Дмитрий Поворознюк, недавно ставший профессиональным футболистом.

«Все для того, чтобы как можно ближе подобраться к капитану сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамосу и выгрызть зубами его тату с надписью Kiev! Если вы не хотите, чтобы Дмитрий выгрызал тату — подписывайте петицию с требованием к Серхио Рамоса внести изменения в свою татуировку и заменить Kiev на Кyiv», — написал Щур.

В тексте петиции, опубликованной на сайте change.org, говорится, что украинские фанаты призывают Рамоса «изменить написание Kiev на его татуировке на Кyiv», за что жители Украины будут «чрезвычайно благодарны» футболисту.

Как объясняется в петиции, возмущение фанатов вызывает тот факт, что «Kiev — это русское написание названия столицы Украины», «навязанное украинцам Советским Союзом».

Ранее Совет США по географическим названиям по просьбе Украины принял решение изменить английское написание названия Киева с Kiev на Kyiv. Инициатива исходила от посла Украины в США Валерия Чалого. Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН назвал эту инициативу нелепой и двусмысленной. По его мнению, это продолжение политики Киева на размежевание с общим с Россией прошлым.