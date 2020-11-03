Студия из ЛНР победила в одной из номинаций всероссийского кинофестиваля

Москва, 3 ноября. Ученики Луганской анимационной школы «Юла» победили в одной из номинаций кинофестиваля «Зеркало будущего PRO». Они выиграли в категории «Лучшая студия анимации».

Сообщила о победе студии пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, со ссылкой на детскую академию искусств при Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, к которой относится «Юла». Луганская анимационная школа смогла занять призовое место благодаря созданному учащимися кукольному мультфильму «Дорогой волшебства».

«Жюри его оценило и пригласило авторов на очную часть форума», — рассказали в академии.

Представители заведения уточнили, на кинофестиваль в Тюмени были отправлены преподаватель кафедры художественной анимации Анна Вегера вместе со своими учениками Екатериной Колгановой и Полиной Маловастой. Фактически они провели там неделю, в течение которой участвовали в профессиональных мастер-классах, дискуссиях и лекциях.