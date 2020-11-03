Нарышкин предрек углубление раскола в США из-за голосования по почте

Москва, 3 ноября. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что голосование по почте на президентских выборах создает в США почву для углубления раскола.

Привести к такому развитию ситуации может множество поводов для опротестования итогов голосования. Кроме того СВР ожидает затягивание с подведением итогов выборов отметил Нарышкин.

Кроме того, глава СВР предупредил, что представители американской власти, включая Госдепартамент Соединенных Штатов пытаются расколоть сотрудничество КНР и России с помощью провокаций.

«Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество», — заявил глава СВР в интервью РИА Новости.

Ранее американский политолог Кристофер Лейн заявил, что США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение, начав жесткую борьбу за международный статус и престиж. Специалист считает, что ситуация имеет сходство с противостоянием Великобритании и Германии перед Первой мировой войной.