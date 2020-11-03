Опросы показали превосходство Трампа над Байденом в ключевых штатах США

Нью-Йорк, 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп заручился большинством голосов в штатах, где ожидается основная борьба за власть на выборах.

Трамп обогнал своего конкурента демократа Джо Байдена в штате Огайо, набрав 47,4% голосов против 46% у его соперника. Впервые с августа президент получил 47,8% в Северной Каролине, что на 0,6% больше, чем у оппонента, сообщил политологический сетевой ресурс Real Clear Politics.

Минимальный перевес в пользу Трампа зарегистрировали в Айове и Техасе. В последнем кандидат сократил разрыв с Байденом на 2,8%. В ряде штатов до сих пор не определено лидерство одного из претендентов. Выборы пройдут в США 3 ноября, передает URA.RU.