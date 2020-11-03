Тоби Магуайр может стать дядей Бэном в новом «Человеке-пауке»

Лос-Анджелес, 3 ноября. Актер Тоби Магуайр может вернуться к фильмам о Человеке-пауке, но в этот раз в роли дяди Бена.

Как сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на инсайдера, студия Sony готовит кроссовер фильмов о Человеке-пауке, в котором Магуайр сыграл бы сразу две роли — Питера Паркера из трилогии режиссера Сэма Рэйми, а также дядю Бена для героя Тома Холланда.

Предполагается, что во время встречи Человек-паук Холланда примет альтернативную версию Питера Паркера в исполнении Магуайра за своего покойного дядю. Кроме того, Магуайр в дальнейшем может появиться в образе дяди Бена во флешбэках.

Подчеркивается, что появление Магуайра в новом фильме о супергерое является лишь слухом, который не подтвердили киностудии или сами актеры.

Третий фильм о Человеке-пауке с Холландом должен выйти в декабре следующего года. Пока название картины и сюжет неизвестны.

В конце октября сообщалось, что завершились съемки экранизации культовой игры Uncharted с Холландом в главной роли. В экранизации также появятся Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Премьера фильма запланирована на 16 июля 2021 года.