Угрожавшие расправой учителям школы во Франции предстали перед судом

Париж, 3 ноября. Суд Лиона назначил наказание в виде тюремного срока двум юным жителям Франции, которые угрожали учителям и ученикам местной школы расправой, передает Lyon Mag.

Речь идет об инциденте, произошедшем в конце октября. Злоумышленники 18 и 19 лет разрисовали стены учебного учреждения призывами к обезглавливанию мэра города, а также посещающих школу. Отмечается, что один из преступников является уроженцем Алжира, а его документы в рамках процедуры натурализации все еще находятся на рассмотрении правительства.

Сами подсудимые заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг в счет уплаты долга перед наркоторговцем за утерянные психотропные вещества и «испорченную брендовую одежду». Оба свою вину в преступлении признали.

Злоумышленники получили по два года лишения свободы, один из которых — условный. Согласно постановлению суда, теперь им запрещено приближаться к школе и к тем, кто ее посещает.

Телеканал RT передает, что 31 октября в Лионе неизвестный начал стрельбу близ греческой церкви. В результате атаки пострадал священнослужитель. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, уточняет URA.RU.