Азербайджан заявил об уничтожении ЗРК «КУБ» вооруженных сил Армении

Баку, 3 ноября. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении на территории Тертерского района зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «КУБ» Вооруженных сил Армении.

«Второго ноября около 18.00 (17.00 по Московскому времени) точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района», — цитирует пресс-службу Министерства обороны Азербайджана РИА Новости.

Ситуация в карабахской республике обострилась в конце сентября. Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в эскалации конфликта и начале боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил, что отряд турецкого спецназа численностью в 20 человек был ликвидирован у Степанакерта. Инцидент произошел в Аскеранском районе под столицей НКР Степанакертом.