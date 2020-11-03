Центр по сохранению традиций народов Севера открылся в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Офис регионального отделения Ассоциации коренных малых народов Севера открылся в Петербурге 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря новому центру северяне, которые проживают в Петербурге, сохранят свою культуру и традиции. Кроме того, это учреждение займется популяризацией самобытности и языкового наследия коренных народов Севера.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Северная столица является общепризнанным центром изучения истории коренных народов русской Арктики. Он отметил, что в городе еще будут созданы проекты в области поддержки культур северных народов.