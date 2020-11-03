В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

Москва, 3 ноября. Правила ремонта автомобилей в России могут стать более жесткими, говорится в письме сенатора Совфеда Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.

Как сообщают «Известия», Минпромторг разработал пакет поправок в технический регламент Таможенного союза. Документ обязывает водителей делать внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в конструкции авто.

В документе содержится список изменений конструкции машин, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. В частности, речь идет об установке порогов, антенн, подкрылков и так далее. Предполагается, что согласовывать придется также установку мультимедийного оборудования или сигнализации. В этом случае автомобиль нужно будет везти на техосмотр на эвакуаторе.

Согласно поправкам, будет запрещено повторно использовать при ремонте авто систем рулевого управления, тормозных систем, ремней, подушек безопасности и так далее. В обращении Кутепова подчеркивается, что это приведет к тому, что россияне будут лишены возможности отремонтировать свою машину, используя более дешевые, восстановленные на территории РФ запчасти. Сенатор просит министерство изменить данный пункт и распространить его действие исключительно на новые, а не подержанные авто.

В настоящее время третий пакет поправок проходит согласование. При его одобрении, поправки вступят в силу не ранее 2022 года.