Число погибших при стрельбе в Вене увеличилось до двух

Вена, 3 ноября. Получившая ранение во время нападения в Вене женщина скончалась в больнице. Число жертв стрельбы в австрийской столице увеличилось до двух.

Первым скончавшимся был прохожий. Позднее в больнице от полученных ранений умерла женщина, заявил венский бургомистр Михаэль Людвиг.

В больницах продолжают оставаться 15 человек, которые пострадали в результате стрельбы. Семеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Вечером в понедельник в центре Вены была совершена серия вооруженных нападений. Первым объектом атаки стала синагога. Власти Австрии признали произошедшее терактом. В ходе стрельбы тяжело пострадал один из полицейских. Правоохранителям удалось ликвидировать одного из стрелков.