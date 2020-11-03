Apple проведет третью за 2020 год презентацию

Вашингтон, 3 ноября. Корпорация Apple проведет третью с начала 2020 года презентацию новинок на следующей неделе.

Компания будет транслировать мероприятие во вторник, 10 ноября, из головного офиса в Калифорнии. На сайте корпорации презентация анонсирована словами «Еще кое-что».

По данным The Verge, Apple не раз использовала эту фразу для представления знаковых разработок. Под таким слоганом в 2017 году корпорация представила iPhone X.

В издании полагают, что презентация будет посвящена переводу на собственные кремниевые чипы Apple компьютеров Mac. До сих пор корпорация использовала в них процессоры Intel.

Ранее эксперты заявили, что новейшие смартфоны Apple из линейки iPhone 12 значительно уступают флагманским Android-моделям по времени автономной работы.