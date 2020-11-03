В США заявили о готовности к возможным беспорядкам в связи с выборами

Вашингтон, 3 ноября. Американские власти готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами, заявил в понедельник исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

По его словам, наряду с властями штатов и другими федеральными партнерами МВБ готово пресекать «любое насилие».

«Очень жаль, что компаниям приходится заколачивать досками [окна и двери] и закрывать свои магазины перед днем выборов. МВБ будет работать с нашими партнерами для защиты наших сообществ от любых угроз», — написал на своей странице в Twitter Вулф.

Глава МВД подчеркнул, что в течение последних четырех лет ведомство усердно работало, чтобы предстоящие выборы стали «одними из самых защищенных» в истории страны.

«Американские избиратели определят [исход] американских выборов, а не наши иностранные противники», — заключил Вулф.

На запланированных на 3 ноября всеобщих выборах в США будут выбирать президента и вице-президента страны, а также всех 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, 13 губернаторов штатов и территорий и местные органы власти.

На пост главы государства претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

Ранее Трамп заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах в США. Показывающие преимущество Байдена опросы социологических служб глава Белого дома назвал «лживыми».