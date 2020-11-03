Музыкант Мэрилин Мэнсон появится в сериале «Калейдоскоп ужасов»

Вашингтон, 3 ноября. Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон снимется в одной из серий второго сезона сериала «Калейдоскоп ужасов» от телеканала Shudder.

Сериал является адаптацией одноименного фильма ужасов 1982 года, который был снят при сотрудничестве писателя Стивена Кинга и кинорежиссера Джорджа Ромеро.

Каждая серия сериала-антологии является отдельной вымышленной историей о жутких событиях в США. В нем собраны самые различные ужасные монстры, от оборотней и зомби до джинов и мстительных призраков, передает «Культуромания».

Премьера первого сезона «Калейдоскопа ужасов» состоялась в сентябре прошлого года. В проекте успели принять участие Логан Аллен, Кэри Джонс, Брюс Дэвисон, Эдриенн Барбо и многие другие актеры.