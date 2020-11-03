Трамп заявил об игнорировании американскими СМИ коррумпированности Байдена

Вашингтон, 3 ноября. Вместо свободной прессы в Соединенных Штатах существует лишь замалчивание событий. Об этом заявил нынешний президент США Дональд Трамп.

Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед избирателями в штате Северная Каролина. По его мнению, США уже давно лишились свободной прессы. Он считает, что сейчас американские «лживые СМИ» игнорируют или скрывают коррумпированность его оппонента на грядущих президентских выборах, кандидата от демократов Джозефа Байдена.

«Это должен быть скандал, но никто не пишет об этом. <...> Никто не говорит об этом, никто не имеет права говорить об этом, это называется замалчивание», — подчеркнул Трамп.

Также действующий глава Белого дома выразил уверенность в том, что в случае победы Байден разрушит американские границы, положит конец вероисповеданию в стране, конфискует у американцев огнестрельное оружие и «промоет детям мозги антиамериканской ложью».

Недавно Байден заявил, что если станет президентом, то введет общенациональное требование о ношении защитных масок, передает RT. Он неоднократно обвинял Трампа в неправильном ведении политики во время пандемии. По его словам, действия нынешнего лидера неэффективные.

Выборы американского лидера состоятся уже 3 ноября. Сейчас политологи предсказывают различные варианты развития событий после голосования. Некоторые уверены, что победит Трамп, другие заявляют о безоговорочной симпатии американцев к Байдену, сообщает URA.RU.