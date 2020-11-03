В ДНР пресекли попытку СБУ переправить в республику взрывное устройство

Донецк, 3 ноября. Житель Донецкой Народной Республики сообщил, что его пытались завербовать украинские спецслужбы, сообщает пресс-служба Министерства госбезопасности ДНР.

«В Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики обратился Татаров Василий Васильевич, 1983 года рождения, с заявлением о попытке осуществления вербовочного подхода к нему со стороны СБУ», — сообщили в МГБ.

В конце 2018 года Татаров отправился в Киев вместе с семьей, чтобы оформить загранпаспорт Украины. В получении документа ему отказали, и мужчина решил вернуться в ДНР. Когда он собирался пересечь украинский пункт пропуска «Марьинка», Татарова отвели «на беседу с представителями СБУ».

Выслушав мужчину, силовики предложили ему помощь в оформлении загранпаспорта. За свои «услуги» они потребовали 200 долларов США и выполнить услугу — провезти мобильный терминал связи на территорию ДНР.

«От этого предложения Татаров отказался, а при пересечении КПВВ «Александровка» сообщил о произошедшем сотрудникам МГБ ДНР», — говорится в сообщении.

После этого все действия жителя ДНР координировали сотрудники органов госбезопасности республики. В декабре прошлого года при пересечении КПВВ «Марьинка» Татарова вновь допрашивали сотрудники СБУ, на этот раз применив шантаж. Поскольку его отец является военнослужащим ДНР, силовики угрожали мужчине уголовным преследованием и заставили таким образом «провезти на территорию ДНР коробку с якобы находящимся там фотоаппаратом».

Коробку Татаров передал сотрудникам МГБ, которые установили, что вместо фотоаппарата там «находилось взрывное устройство».