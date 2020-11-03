Врачи: регулярное питание может защитить человека от коронавируса

Москва, 3 ноября. Нерегулярное и несбалансированное питание ослабляет иммунитет, что делает организм человека уязвимым. Об этом РИА Новости рассказали врачи.

Правильно питающийся человек с каждым приемом пищи насыщает свой организм витаминами, аминокислотами и минералами, которые участвуют в формировании иммунного ответа. Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина обратила внимание на белки, которые сложно получить в составе лекарственных препаратов и БАДов.

«Люди, которые употребляют нездоровую, некачественную пищу и не придерживаются регулярного рациона, наносят сокрушительный удар по иммунной системе», — отметила врач.

Неправильный рацион из-за поступления большого количества холестерина отражается и на психике человека, отметила терапевт Елена Тихомирова. Оба медика добавили, что неправильное питание повышает риск заражения коронавирусом.

Недавно стало известно о новом штамме коронавируса из Европы. На данный момент у жителей РФ эта разновидность не выявлена, передает URA.RU.