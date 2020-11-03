Отцовский капитал с 2021 года введут в Ульяновской области

Ульяновск, 3 ноября. Отцовский капитал для многодетных пап введут со следующего года в Ульяновской области, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.

Выступая на пленарной сессии итогового форума «Сообщество» глава региона анонсировал введение отцовского семейного капитала в регионе при рождении третьего и последующих детей. Губернатор уточнил, что в области в рамках отцовского семейного капитала «приступили к подготовке реализации приоритетного регионального проекта «Многодетный регион».

В настоящее время готовятся предложения по реализации меры поддержки, сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Ульяновской области ТАСС.

Морозов также отметил, что в регионе реализуется проект, который направлен на обеспечивающие семьям уверенность в завтрашнем дне меры поддержки. По словам губернатора, в Ульяновской области насчитывается более 13 тыс. многодетных семей, и их число растет.

Ранее Совет безопасности Ульяновской области обратился к имеющим собственный автомобиль местным жителям с просьбой помочь врачам. Ульяновских водителей просят подвозить медиков на домашние вызовы в будни и выходные, часто в вечернее время.