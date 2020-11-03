Ученые из США назвали лучшее время для проведения ПЦР-теста на COVID-19

Москва, 3 ноября. Вероятность получить ложный результат ПЦР-теста на COVID-19 ниже, если делать его на восьмой день после предполагаемого заражения.

Соответствующие выводы сделали ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США) на основе анализа более тысячи ПЦР-исследований. Они добавили, что тесты на коронавирус также будут точными, если делать их на третий день после проявления первых симптомов.

«Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты», — подчеркнули исследователи.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов пояснил, что в первые дни заражения коронавирусом ПЦР-тесты менее эффективные, поскольку концентрация вируса еще слишком мала. В свою очередь доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев отметил, что через две недели после инфицирования анализы также могут дать ложный результат. В этот период иммунная система человека уже начинает справляться с заболеванием и вероятность его обнаружить с помощью ПЦР-тестов снижается.

Недавно стало известно о сроках началах массовой вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Старт вакцинации будет дан в 2021 году, передает RT.