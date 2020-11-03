Врач назвал способ получить максимальную защиту от коронавируса

Москва, 3 ноября. Защитить себя от коронавируса можно вакцинацией, а лучшую защиту получат те, кто переболел COVID-19, а потом сделал прививку, заявил врач Владимир Болибок.

В интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Болибок отметил, что наличие антител после перенесенного COVID-19 не должно давать ложное чувство безопасности. По словам специалиста, лучшую защиту получат те, кто переболел коронавирусом, а после сделал прививку.

«Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты», — уточнил врач.

Болибок добавил, что вакцинация точно нужна тем, кто переболел коронавирусом в легкой и самой тяжелой форме. В первом случае низкий титр антител объясняется слабым течением болезни, во втором — получением высоких доз стероидных гормонов.

В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в конце года или в начале января следующего года. Первая в мире вакцина была зарегистрирована в РФ в августе.