Опрос ВЦИОМ определил главные символы России

Москва, 3 ноября. Принадлежность к народу и любовь к родине признали главными символами России. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ответили на вопросы сотрудников ВЦИОМ 1600 человек старше 18 лет, отобранные случайным образом. Респонденты перечислили главные символы, книги, фильмы, блюда, праздники и песни России.

«Согласно данным опроса, главными символами России для наших сограждан является сам народ (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). По 5% россиян назвали в ряде символов России мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего президента Путина», — говорится в результатах исследования.

Главной книгой России считают «Войну и мир» Льва Толстого, фильмом — «Иронию судьбы, или с легким паром», блюдом — салат «Оливье» а музыкальным произведением — гимн страны. Важнейшим событием в истории государства опрошенные считают победу в Великой Отечественной войне.