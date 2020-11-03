Полиция Вены обезвредила одного из стрелков

Вена, 3 ноября. Полиции удалось обезвредить одного стрелка в Вене, еще один находится в бегах, сообщил журналистам глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер подчеркнул, что ситуация в австрийской столице несколько часов после стрельбы остается крайне тяжелой. По его словам, во вторник венские школьники будут освобождены от занятий, чтобы остаться дома.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нападение в Вене — это «определенно» теракт, поскольку оно было подготовлено «очень профессионально».

После теракта в Вене была активирована федеральная армия. Военные берут на себя всю охрану объектов в федеральной столице. По словам медицинского директора Венской ассоциации здравоохранения Михаэля Биндера, 15 пострадавших были размещены в шести венских госпиталях.

Из-за произошедшего нападения центр Вены полностью перекрыт, общественный транспорт не останавливается в районе ЧП. Поезда метро также следуют без остановок.