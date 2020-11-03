Американская компания заявила о причастности джихадистов к атаке в Вене

Вена, 3 ноября. Ответственность за стрельбу в центре Вены взяли на себя джихадисты. Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group.

Последователи джихада сообщили, что серия нападений в столице Австрии — это месть за участие страны в коалиции против запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ1.

Накануне вечером злоумышленники совершили несколько вооруженных нападений в центре Вены. Отмечается, что стрельба началась возле синагоги. Далее нападения произошли в еще пяти разных местах.

1 Организация запрещена на территории РФ.