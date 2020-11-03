Теракты в Вене: что известно к этому часу

Вена, 3 ноября. Неизвестные произвели серию террористических атак в центре Вены, один из нападавших ликвидирован, остальных разыскивает полиция.

Неизвестные открыли огонь у расположенной в центре города синагоги около 20:30 (22:30 по московскому времени). В результате нападения погиб один человек, 15 ранены. Тяжелые ранения получили семь человек, включая одного из полицейских.

Согласно заявлениям властей, речь идет о теракте, но антисемитский мотив рассматривается лишь в качестве одной из версий. Нападения произошли, по меньшей мере, в шести местах в самом центре Вены. Нападавшие вели огонь по прохожим и людям в кафе.

В нападении участвовали несколько террористов, один из них был ликвидирован, остальные сбежали. В настоящее время силовики проверяют, нет ли пояса смертника на погибшем террористе.

Сообщения о задержании террористов не подтвердились первые. В настоящее время участников нападения ищут правоохранительные органы. Террористы профессионально подготовлены и вооружены автоматами, власти призывают жителей Вены не выходить на улицу.

В МВД прибыл канцлер Австрии Себастьян Курц. Пока полицейские ищут террористов, под охрану военных взяты ключевые здания в центре, завтрашнее заседание отменил парламент страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия соболезнует Австрии в связи с вооруженным нападением в центре столицы.