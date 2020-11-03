Актриса Ирина Горбачева опровергла слухи о втором сезоне сериала «Чики»

Москва, 3 ноября. Выход второго сезона сериала «Чики» не планируется. Об этом заявила исполнительница одной из главных ролей в проекте Ирина Горбачева.

В Сети появилась информация, что продолжение сериала «Чики» может выйти в 2022 году. Горбачева не подтвердила эти сообщения, заявив, что последний эпизод поставил точку в данной истории. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

«Нет второго сезона, и его, скорее, сто пудов, не будет», — сказала актриса.

Премьера сериала «Чики» состоялась в июне 2020 года. Режиссером проекта стал Эдуард Оганесян. Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, а также Алена Михайлова, передает «Культуромания».