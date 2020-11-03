Москалькова поддержала индексацию выплат работающим пенсионерам

Москва, 3 ноября. Работающим россиянам необходимо индексировать пенсии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщает URA.RU, омбудсмен выступила на пленарной сессии итогового форума «Сообщество».

«Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам», — сообщила Москалькова на своей странице в Instagram.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что работающим россиянам пенсии не индексируются практически последние пять лет. На такой шаг пришлось пойти, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда РФ. Москалькова также подчеркнула, что выступает за «прозрачность и понятность» начисления пенсионных выплат.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о несправедливости повышать выплаты пенсионерам, у которых есть работа, поскольку пенсионер будет получать и пенсию с учетом надбавок, и зарплату. Силуанов напомнил, что заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет выше, чем темпы инфляции.

Экономист Павел Медведев в комментарии ФАН раскритиковал заявление министра финансов, выразив мнение, что оно связано с незнанием реальной ситуации. По мнению специалиста, причина отказа повысить пенсии работающим россиянам кроется в непонимании проблем пожилых людей и почему им приходится работать.