Эксперт констатировал превращение Украины в «третьесортную державу»

Киев, 3 ноября. Украина перестанет быть космической державой через пять лет, заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Эксперт отметил, что производя двигатели для российских ракет до отказа от сотрудничества с РФ, Украина была участником космической программы. Но теперь Россия справилась с созданием своего ракетного двигателя, в связи с чем эксперт выразил сомнения в том, что украинская космическая отрасль оправится от разрыва связей с Россией.

Шатров напомнил, что Украина пытается заявлять о сотрудничестве с Европейским космическим агентством или NASA. Но украинская продукция там не нужна, так как имеются свои сложившиеся производственные цепочки и поставщики.

«Разрыв связей с Россией был убийственен для отрасли. Думаю, что через пять лет мы об Украине как о космической державе говорить не сможем, забудем», — подчеркнул Шатров в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что «Украина уходит в разряд третьесортной державы, которая если и способна мир чем-то удивить, то только фольклором». По мнению Шатрова, это судьба государств, которые по политическим мотивам «бездумно разрывали» сложившиеся за десятилетия экономические связи.

Ранее заместитель главы департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск российского многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции планируется осуществить в апреле 2021 года. В сентябре 2021 года состоится запуск узлового модуля «Причал».