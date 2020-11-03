Первая партия iPhone в России оказалась в пять раз меньше прошлогодней

Москва, 3 ноября. Первая ввезенная в Россию к старту продаж партия iPhone 12 оказалась в 5,5 раза меньше прошлогодней поставки гаджетов 11-й версии.

К 23 октября в Россию поставили 12–15 тысяч iPhone 12 и iPhone 12 Pro, сообщает со ссылкой на близкие к ритейлерам источники газета «Известия». Год назад в Россию ввезли 83 тыс. смартфона трех моделей iPhone 11.

Источник издания в одном из ритейлеров считает, что компания Apple переориентировала поставки новинок на другие страны. Близкий к вендору источник газеты объяснил небольшое количество новых iPhone возможными колебаниями курса рубля.

Ранее выяснилось, что новый корпус iPhone 12 неудобно держать в руках. Первые обладатели смартфона обвинили производителей в получении незначительных травм ладони при пользовании устройством, а другие высказали недовольство его внешним дизайном.