Анна Нетребко оказалась рядом с местом теракта в Вене

Вена, 3 ноября. Оперная певица Анна Нетребко оказалась рядом с местом нападения террористов в центре Вены.

В сторис Instagram народная артистка РФ сообщила, что находилась в центре Вены в момент нападения.

«С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики», — заявила она.

Сейчас, по словам Нетребко, в районе, где она находится, уже тихо.

Вечером в понедельник в центре Вены прозвучали автоматные очереди. Согласно последним данным, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского. По данным венских властей, пострадали не менее 15 человек, у семерых из них тяжелые травмы. По данным СМИ, силовики смогли задержать четверых террористов, однако глава МВД пока не подтверждает эти данные.

На опубликованном в Youtube видео видно, как в первые минуты после начала стрельбы люди бегут по улицам Вены в панике.