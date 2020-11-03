Ультразвуковые зубные щетки появились в продаже относительно недавно. А потому они до сих пор вызывают массу вопросов у покупателей. В чем их особенности? Есть ли плюсы по сравнению с обычными щетками и электрическими? С какого возраста ими можно пользоваться и нужно ли? И как выбрать модель для повседневного применения?

Эти вопросы ФАН задал главному врачу стоматологический клиники «ДенталКит» Илье Антонову. И выяснил много интересного. Например, что далеко не все ультразвуковые щетки, которые так называют производители, действительно используют технологию ультразвука. И что в отношении этих устройство существует несколько устойчивых мифов, не отвечающих действительности.

Также мы составили собственный рейтинг моделей, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Ультразвуковая зубная щетка — особенности

Обычные зубные щетки удаляют налет с поверхности зубов механическим способом. Щетинки снимают с эмали отложения и убирают частички пищи. Электрические щетки работают также, но значительно быстрее, а значит, и качество очистки получается более высоким. Они совершают до 40 тысяч движений в течение одной минуты.

Ультразвуковая электрическая зубная щетка работает иначе. Она удаляет зубной налет, отложения между зубами, около десен не трением щетинок об эмаль, а посредством ультразвука. В ее корпус установлен пьезоэлемент, который генерирует ультразвуковые волны на частоте 1,6 МГц. В медицине эту частоту называют терапевтической, то есть никакого вреда ультразвук организму человека не приносит. Уловить его на слух невозможно, почувствовать — тоже. Зато ультразвуковая волна буквально разрушает отложения на зубах и между ними. Она достигает участков, куда не могут проникнуть щетинки обычной зубной щетки. И расщепляет налет в самых труднодоступных участках — на дальних поверхностях зубов, брекетах, коронках и между ними.

«Такие щетки создают ультразвуковые колебания, — комментирует главный врач стоматологический клиники «ДенталКит» Илья Антонов. — Благодаря этому эффективность вычищения значительно выше по сравнению с другими щетками. У них нет недостатков, а рекомендовать их применение можно каждому человеку с постоянными зубами».

Мифы об УЗ-щетках

Несмотря на то, что ультразвук используется в медицине уже давно, хорошо изучен и признан безопасным, отношение к УЗ-щеткам до сих пор не однозначное. Вот несколько мифов, которые популярны среди покупателей.

Миф 1. Ультразвук — не более чем маркетинговый ход. Он не работает

Этот миф сложился из-за особенностей работы ультразвуковых щеток. Принцип их действия отличается и от механических, и от электрических, главным чистящим элементом которых являются щетинки. У ультразвуковых моделей щетинки могут двигаться медленно или не двигаться вовсе, что и вызывает недоумение пользователя.

В режиме только ультразвука нет никаких ощущений, что устройство работает. Нет характерных движений по эмали и деснам. Кажется, что это обычная зубная щетка, которой нужно тереть зубы, только с серьезно завышенным ценником.

На самом деле, «почувствовать» перемещения УЗ-волны по зубам и деснам невозможно. Единственное, что может ощутить пользователь, это небольшой нагрев десны. При этом волны хоть и работают крайне деликатно, но очень эффективны. Они буквально расщепляют массы налета без трения и механического давления. После такой очистки во рту не остается отложений на зубах, а количество бактерий многократно снижается.

Чтобы изменить отношение покупателей к ультразвуковым щеткам, производители предложили «усовершенствованные» модели. В них ультразвук сочетается с механической чисткой. При такой комбинированной технологии щетинки двигаются, как в электрощетке, а ультразвук выполняют свою функцию.

Миф 2. Такие щетки нельзя использовать при ношении коронок и пломб

Считается, что устройства с ультразвуком противопоказаны людям, у которых установлены пломбы или коронки в ротовой полости. Есть мнение, что звуковая волна вызывает их нагрев, в результате чего эти конструкции изнашиваются быстрее.

Это мнение ошибочно. По словам Ильи Антонова, ультразвуковые щетки не оказывают никакого влияния на эти конструкции, не ускоряют их разрушение и не вызывают расшатывание. Напротив, гигиена ротовой полости при их использовании улучшается, так как УЗ-волна может «достать» массы налета из труднодоступных участков, в том числе при примыкании коронок к деснам. Это снижает риск кариозных процессов во рту и уменьшает вероятность воспаления десен.

Миф 3. Звуковые и ультразвуковые щетки — это одно и то же

Другое распространенное заблуждение заключается в том, что всем «звуковым» моделям принято приписывать свойства ультразвука. А так как звуковых щеток на рынке очень много, то и ультразвуковых, получается, тоже.

На самом деле, ультразвуковых щеток на российском рынке всего 3. А те, что называются звуковыми, не имеют никакого отношения к технологии ультразвука. Их название возникло благодаря термину sonic, что дословно переводится как «звуковой». Он указывает на то, что движение щетинок электрощетки настолько интенсивно, что в процессе чистки в ротовой полости формируется поток жидкой пены. Производители намекают, что он двигается «со скоростью звука», а потому отлично очищает поверхность зубов. Но в данном случае речь идет именно о механической очистке, тогда как ультразвуковых волн устройство не производит.

Преимущества использования

Благодаря УЗ-колебаниям, устройство оказывает выраженное гигиеническое действие:

легко удаляет мягкий налет, в том числе с поверхностей, которые невозможно обработать обычной щеткой;

снимает пигментированный и плотный налет;

уничтожает патогенную микрофлору, чего не может обеспечить более ни одна зубная щетка;

вызывает незначительный нагрев тканей десны, что способствует уменьшению воспалительных процессов и улучшению кровообращения;

помогает лечебным компонентам паст глубже проникать в ткани десен;

не вызывает механического повреждения несъемных конструкций — протезов, имплантов, так как не предусматривает интенсивного трения, а также исключает риск повреждения брекетов при попытке тщательно очистить их.

Деликатная очистка предпочтительна для людей с заболеваниями десен, а также повышенной чувствительностью зубов.

«Несмотря на высокую эффективность устройств, удаление зубного камня ультразвуковой щеткой невозможно, — комментирует Илья Антонов. — Но при правильном выборе пасты она поможет предупредить его образование».

Виды

Различают устройства по расположению пьезоэлемента. Он может находиться в самой насадке или в корпусе.

В насадке . Генератор ультразвука находится максимально близко к десне. Он эффективно и деликатно очищает отложения на зубах, подавляет патогенную микрофлору на языке, способствует оздоровлению десен. Использовать устройство можно в комплексе с механической очисткой, если предусмотрена такая функция. Или без нее: тогда головка остается неподвижной, а налет и загрязнения в ротовой полости удаляют только ультразвуковые волны. Определить, что генератор УЗ-волн активен, позволяет индикатор на ручке.

В корпусе. Усовершенствованные девайсы, в которых пьезоэлемент вынесен в нижнюю часть устройства. Из-за этого интенсивность воздействия ультразвука ниже, но головка щетки выполняет колебательные движения и обеспечивает дополнительную механическую очистку. Такие устройства более привычны для покупателей, а потому пользуются большей популярностью в сравнении с «неподвижными» УЗ-щетками.

Ультразвуковых детских зубных щеток не существует. Это связано с тем, что использовать такие модели рекомендуют только при появлении постоянных зубов. Подбирать устройство с учетом рекомендаций стоматологов следует детям старшего возраста.

«Ребенку необходимо выбирать щетку с учетом жесткости щетины, — уточняет Илья Антонов. — Она должна хорошо чистить и при этом не травмировать десну. Взрослым тоже следует обращать внимание на жесткость щетины, а также на размер и форму насадок. Чтобы понять, подходит ли вам устройство, рекомендую использовать его в течение трех месяцев, а затем прийти на прием к стоматологу. Врач оценит, насколько эффективнее вы стали чистить зубы».

УЗ-модели удобны в использовании. Чтобы щетка работала эффективно, следует располагать ее под углом в 45 градусов к зубам и медленно перемещать по всем поверхностям зубного ряда. При этом устройство комбинирует поступательно-вращательные движения и ультразвуковые колебания. Или же работает только посредством генерации ультразвука.

Ультразвуковая зубная щетка — рейтинг

В этом рейтинге устройств будет всего три модели. Других на российском рынке нет.

MEGASONEX. Модель от японского производителя, которая совмещает ультразвук и механическую очистку. Работает в трех режимах. В деликатном можно выбрать только ультразвук, в этом случае головка двигаться не будет, что сделает процесс ухода за ротовой полостью наиболее комфортным при повышенной чувствительности зубов или болезненных ощущениях в области десен.

В режимах, совмещенных с колебаниями, головка делает 9-18 тысяч движений в минуту. Это почти в 2 раза меньше, чем у большинства электрощеток, что определяет деликатность очистки, уменьшает механическое воздействие на эмаль и десны. Режим с меньшим количеством колебаний рекомендован при повышенной чувствительности зубов, с большим — при желании добиться наиболее эффективного очищения. Но важно учитывать, что количество колебательных движений головки не оказывает влияния на силу ультразвуковой волны. Она действует одинаково эффективно в любом из режимов.

Поставляется модель с двумя мягкими насадками, на смену им можно выбрать насадки средней жесткости. В комплекте есть футляр, позволяющий брать устройство с собой в поездки. По отзывам, эта ультразвуковая зубная щетка отлично чистит, удобная и легкая. Из недостатков пользователи отмечают небольшую продолжительность работы после зарядки: подзаряжать устройство приходится каждые 2 дня. И невозможность ощутить ультразвук при работе девайса, что является, скорее, не недостатком, а особенностью устройства. Средняя цена — 10 796 рублей.

Emmi-Dent 6. Эту модель производят в Германии, и в отличие от MEGASONEX, у нее есть несколько вариантов оформления корпуса. Отличается она и принципом работы. Режима комбинированной, то есть УЗ и механической чистки, у нее нет. Устройство очищает зубы без движения, только ультразвуком, причем его излучатель расположен в самой головке. Это обеспечивает максимальное проникновение УЗ-волны.

По утверждению производителя, в течение 12 часов после гигиены полости рта поверхность зубов остается настолько гладкой, что налету просто не за что «зацепиться». Устройство подавляет воспалительные процессы в деснах, не травмирует эмаль, идеально подходит людям с высокой чувствительностью зубов, слабой эмалью и склонностью к болезням десен. При ношении брекетов вычищает все скрытые полости, предупреждает развитие патогенных бактерий, неприятного запаха.

Поставляется в комплекте со специальной зубной пастой, и производитель рекомендует пользоваться только ей для достижения максимального эффекта. Под действием УЗ-волн в пасте обильно вырабатываются микропузырьки воздуха, которые улучшают процесс очистки без трения щетиной.

По отзывам, легкая, долго работает после зарядки (до 10 дней), удобна при уходе за зубами после установки брекетов. Уменьшает кровоточивость десен и качественно удаляет налет, снижает скорость его образования. Из недостатков владельцы отмечают отсутствие уровня заряда на ручке, необходимость смены насадки каждые 3-4 месяца и высокую стоимость. Средняя цена — 13 900 рублей.

Donfeel HSD-010. Российская разработка, которая стоит в два раза дешевле импортных аналогов. И совмещает в работе ультразвук и механическую очистку. Обладает четырьмя режимами работы, из которых «массаж» и «мягкая очистка» деликатные, «отбеливание» и «обычная чистка» сопровождаются более чем 40 тысячами движений щетинок в минуту.

Производитель отмечает, что при использовании устройства происходит мягкий нагрев тканей десен, что улучшает кровообращение, обменные процессы в них, стимулирует заживление микротравм. А лечебные вещества из лечебно-профилактических паст активно проникают вглубь тканей. Устройство комплектуется дезинфектором для насадок со встроенной УФ-лампой, которая уничтожает 99% микроорганизмов в течение 10 минут. В комплекте предлагаются одна жесткая насадка и две средней жесткости.

По отзывам покупателей, модель обладает хорошим соответствием цены и качества. Аккумулятор хорошо держит заряд, даже если девайсом пользуются несколько человек, заряжать его нужно не чаще одного раза в полтора-два месяца. Хорошо справляется с налетом, во время использования не возникает неприятных ощущений. Сменные насадки стоят дешевле, чем в импортных моделях. Средняя цена — 5950 рублей.