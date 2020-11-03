Ученые из США разработали вакцину от коронавируса на основе наночастиц

Вашингтон, 3 ноября. Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в США разработали суперэффективную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание MedicalXpress.

Вакцина на основе наночастиц намного эффективнее и безопаснее аналогичных препаратов, утверждают исследователи. В организме формируется сильный В-клеточный иммунный ответ и вырабатываются антитела, которые нацелены сразу на несколько участков коронавирусного S-белка, передает URA.RU.

«Инновационная вакцина на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, вылечившихся от инфекций COVID-19», — говорится в сообщении.

Инновационная вакцина может обеспечить защиту и от мутировавших штаммов коронавируса. Низкие дозы, в которых применяется препарат, делают вакцинацию особенно безопасной.

По данным Университета Джона Хопкинса на 1 ноября, число инфицированных коронавирусом граждан США превысило отметку в 9,1 млн человек. С начала пандемии в Соединенных Штатах скончались 230 тыс. пациентов с COVID-19, передает RT.