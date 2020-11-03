Гуф показал провокационное фото своей молодой избранницы

Москва, 3 ноября. Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, поразил поклонников откровенным и провокационным фото с молодой избранницей.

На своей странице в Instagram 41-летний Гуф опубликовал фото с 24-летней Юлией Королевой. Девушка обнимает рэпера и целует его в щеку, пока Гуф показывает неприличный жест подписчикам. Таким образом музыкант пожелал своим фанатам «доброго утра».

Чуть позже в сториз рэпер дополнил пост новым фото: локация та же, но девушка уже не обнимает Гуфа, а присела перед ним на корточки. Снимок был очень маленького формата, но подписчики уверены, что они и так все прекрасно поняли.

Некоторые из них в комментариях отметили, что далеко не все стоит выкладывать на публику.

«В сторис круче фотка. Заставил всех скриншот делать и увеличивать», — пишет в комментариях к посту пользователь под ником gelengik2020.

«Леха, она в истории завязывает шнурок или развязывает?» — пошутил andrey_vaz2113_oz.