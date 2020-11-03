МИД: Россия приносит соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене

Вена, 3 ноября. Россия соболезнует Австрии в связи с вооруженным нападением в центре столицы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несколько часов назад группа вооруженных людей устроила теракт в шести локациях на территории Вены. Телеканал OE24 ранее сообщил о семи преступниках. Информацию о гибели одного из них в результате детонации пояса с взрывчатыми веществами власти Австрии пока не могут подтвердить или опровергнуть. В городе началась масштабная полицейская спецоперация.

Стражи правопорядка призывают граждан покинуть улицы и не выходить из дома. Для содействия полицейским к мероприятиям подключили военных Австрии.

В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Еще один сотрудник правоохранительных органов получил серьезные ранения. Мэр Вены Михаэль Людвиг заявлял о 15 пострадавших в ходе выстрелов.

В связи с терактом российское посольство в Вене открыло горячую линию для соотечественников:

+43-1-712-12-29;

+43/664 886 35 017 (дежурный консул).