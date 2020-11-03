Зеленский призвал «Слугу народа» поддержать закон о роспуске КС

Киев, 3 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» попросил депутатов поддержать закон о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», — цитирует Зеленского пресс-служба президентского офиса.

Зеленский подчеркнул, что Киев лишится всей международной финансовой помощи, «если не восстановить доверие общества к КС». Это грозит Украине также отменой безвиза с Евросоюзом и потерей поддержки со стороны ЕС, НАТО и МВФ, добавил он.

Конфликт Зеленского с КС разгорелся 27 октября, после того, как Конституционный суд признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Спустя два дня Зеленский созвал срочное заседание СНБО, по итогам которого внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочия судей КС.

В понедельник представительство США в Киеве опубликовало документ от имени ряда государств и членов ЕС, в котором призвало стороны перейти к диалогу и найти пути решения возникшего кризиса, чтобы продолжить борьбу с коррупцией.