Шерин назвал удачей для России закон США против С-400 

Москва, 3 ноября. Попытка США одобрить закон против покупки иностранными государствами российских систем С-400 будет только на руку России, заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Сенат США планирует законодательно запретить продажу своих истребителей F-35 всем государствам, покупающим у России зенитно-ракетные комплексы С-400 и прочее вооружение, опасное для американского истребителя.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «ПолитЭкспертом» назвал подобную инициативу антигосударственной, поскольку она нанесет ущерб в первую очередь самим Соединенным Штатам. Парламентарий напомнил, что аналоги российского производства часто превосходят американские образцы. Вашингтон же бьется за рынок вооружений, поскольку сегодня «Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружения».

По мнению Шерина, американские сенаторы не одобрят законопроект, поскольку он навредит в первую очередь самим США.

«Партнеры американцев вынуждены покупать самый дорогой самолет в мире, который им, по сути дела, навязывают. И я далек от мыслей, что из-за этого они откажутся покупать комплекс С-400», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что для государств будет выгоднее покупать российские ЗРК или самолеты, чем отказаться от С-400 ради неоправданно дорогого американского F-35. Для России, по словам депутата, принятие этого закона может обернуться удачей.

Комментируя инициативу американских сенаторов, член организации «Офицеры России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение, что США совершат большую ошибку, введя ограничения из-за российских ЗРК С-400.