Канцлер Австрии Себастьян Курц сделал заявление по поводу атаки в Вене

Вена, 3 ноября. Сотрудники полиции будут действовать решительно в отношении людей, устроивших теракт в Вене. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Себастьян Курц прибыл в оперативный штаб в Вене, который был создан после произошедшего теракта. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF. Канцлер Австрии пообещал гражданам страны, что полиция будет принимать решительные действия в отношении людей, устроивших теракт.