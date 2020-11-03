Австрийские военные берут под охрану административные объекты в Вене

Вена, 3 ноября. Вооруженные силы Австрии в рамках спецоперации берут под охрану административные объекты в столице. Информацию об этом передает администрация канцлера.

Сотрудники правоохранительных органов на патрульном вертолете в небе над городом призывают соотечественников покинуть улицы и вернуться в дома. В полиции Австрии ранее уведомили о начале масштабной операции из-за терактов в шести разных локациях Вены.

Первые выстрелы раздались возле синагоги в центре города. Стрельба велась из автоматического оружия. Точное количество преступников пока неизвестно. По сообщениям различных СМИ, один из нападавших был задержан, а другой ликвидирован.

Посольство России в Австрии подтвердило отсутствие граждан РФ среди пострадавших в результате инцидентов.