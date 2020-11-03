СМИ сообщили о задержании четырех террористов в Вене

Вена, 3 ноября. Четыре террориста были задержаны полицейскими на площади Грабен. Информацию об этом передает местное телевидение.

Телеканал OE24 показал кадры с места задержания. На видео запечатлены четыре террориста в одинаковых белых брюках. Их руки подняты вверх.

Площадь Грабен находится в центре Вены. Недалеко оттуда располагается синагога, которая стала первым местом стрельбы в Вене. Ранее стало известно, что стрельба в городе велась в шести разных местах. Один из стрелков был убит в ходе задержания.