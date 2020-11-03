Макрон выразил соболезнования австрийскому народу

Вена, 3 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования австрийцам после произошедшего теракта в Вене. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении в центре Вены 2 ноября. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер отметил, что атака была устроена несколькими людьми. Спецоперация по их нейтрализации все еще продолжается.

«Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который сегодня вечером подвергся нападению в самом центре их столицы Вены», — заявил Макрон.

Также президент Франции напомнил и о недавней террористической атаке, которая произошла в Ницце.