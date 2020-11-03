Паника после расстрела прохожих в Вене попала на видео

Вена, 3 ноября. Кадры с улиц Вены, где в понедельник вечером произошел теракт, опубликованы в Сети: люди в панике разбегаются под звуки выстрелов и сирен.

Как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев, в Вене могли действовать до семи стрелков. Точная информация о количестве нападавших все еще неизвестна. Ранее сообщалось о самоподрыве одного из них.

Согласно последним данным, пострадали не менее 15 человек, семеро из них получили тяжелые ранения.

На опубликованном в Youtube видео видно, как в первые минуты после начала стрельбы люди бегут по улицам Вены в панике.

На другом видео, опубликованном очевидцами в Twitter, как предполагается, запечатлен один из нападавших. Он бежит по улице, останавливаясь, чтобы сделать несколько выстрелов.