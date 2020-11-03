Стрельба в австрийской Вене велась в шести разных местах

Вена, 3 ноября. Один из стрелков в Вене был убит в ходе перестрелки с полицейскими. Об этом заявили в правоохранительных органах города.

Полицейские подтвердили, что стрельба велась в шести разных местах. В результате происшествия погиб один прохожий, число раненных среди местных жителей не уточняется.

Представители правоохранительных органов не исключают, что на одном из боевиков мог быть надет «пояс смертника». Однако подтверждения этой информации в настоящее время нет.

Серия нападений началась в Вене накануне вечером, передает RT. Австрийские власти назвали произошедшее террористическим актом. Сейчас полиция продолжает операцию по задержанию злоумышленников.