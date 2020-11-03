Дарья Мороз в махровом халате очаровала поклонников

Москва, 3 ноября. Актриса Дарья Мороз отметила новый театральный сезон сменой имиджа: начала отращивать волосы и показала поклонникам новую прическу.

На своей странице в Instagram Мороз опубликовала новый снимок, на котором предстала перед поклонниками на съемочной площадке сериала «Клиника счастья». Первый сезон картины должен выйти в 2021 году.

Актриса позирует в белом махровом халате и держит в руках стаканы с напитками. Свой образ Мороз завершила стильной укладкой с завитыми волосами, зачесанными на одну сторону.

Поклонники пришли в восторг от свежего образа актрисы.

«Боже мой! Даша, эти ямочки. Какая же ты красивая», — пишет в комментариях пользователь под ником vladimirefremkov.

«Смотришь на фото — и на душе светлее. Спасибо вам за позитив», — добавила svetik120425.

«Какая Добресолнечная Даша», — написала temgaeva_tatiana.

Снимок собрал почти 10 тыс. лайков и больше сотни восторженных комментариев.

Ранее актриса продемонстрировала своим поклонникам длинные и стройные ноги, поразмышляв на своей странице в Instagram об усталости на работе. Фотография получилась достаточно откровенной: Мороз предстала перед фанатами в белом топе и красной тунике, которая лишь слегка прикрывает ее тело.