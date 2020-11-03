Трамп уверен в своем переизбрании на грядущих президентских выборах в США

Вашингтон, 2 ноября. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп отстает по популярности от демократа Джозефа Байдена. Однако он уверен в своей победе на грядущих выборах в США.

Соответствующее заявление действующий американский президент сделал во время выступления перед своими избирателями в штате Северная Каролина.

«Я видел эти лживые опросы. Мы собираемся выиграть в любом случае. Во всех настоящих опросах мы действительно выглядим очень хорошо», — сказал Трамп.

Лидер США подчеркнул, что он со своими сторонниками ожидает настолько крупную победу, что социологические службы получат «такой сигнал, какой они никогда раньше не видели».

Он также напомнил, что в 2016 году эксперты считали, что на президентских выборах победит экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Однако, несмотря на прогнозы, граждане США «избрали президентом аутсайдера, который, наконец, поставил Америку на первое место».

Выборы президента пройдут уже 3 ноября, передает URA.RU. В Соединенных Штатах проводятся последние митинги в поддержку одного из двух лидеров. Кроме того, некоторые политологи предполагают, что несколько дней в США будет неспокойно. Так, накануне владельцы некоторых ресторанов и магазинов заколотили витрины. Они опасаются, что в городах начнутся беспорядки передает RT.