Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене

Вена, 3 ноября. Граждан России среди пострадавших в результате вооруженного нападения в центре австрийской столицы нет. Информацию об этом подтвердили в посольстве РФ.

Заявление ведомства передает Life Shot. Ранее российские дипломаты сообщили, что находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии.

Инцидент произошел 2 ноября в центре столицы. Первые выстрелы раздались вблизи синагоги. В общей сложности свидетели слышали около полусотни выстрелов. В результате был ранен один полицейский. Огонь велся из автоматического оружия.

Глава МВД страны Карл Нехаммер назвал произошедшие терактом. Он призвал соотечественников не выходить на улицы.