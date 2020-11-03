Байден обвинил Трампа в сокрытии данных о пандемии COVID-19

Вашингтон, 3 ноября. Кандидат на пост президента США, демократ Джо Байден обвинил своего соперника Дональда Трампа в сокрытии информации о пандемии COVID-19 в стране.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте его предвыборного штаба, утверждается, что «еще в феврале Трамп знал о той опасности, которую представляет коронавирус».

«Но вместо того, чтобы сказать правду американцам, он лгал нам, ничего не предпринимал и лишь желал, чтобы пандемия закончилась», — заявил соперник Трампа на выборах президента США.

Байден сообщил, что в случае победы на выборах будет прислушиваться к экспертам и разработает план, который поможет взять под контроль распространение COVID-19. Кроме того, он подчеркнул, что будет «говорить правду американцам» относительно методов борьбы с пандемией.

Трамп заявил, что приход Байдена к власти повергнет Соединенные Штаты в многолетний локдаун. Действующий глава Белого дома дал обещание американцам, что страна вскоре вернется к привычной жизни, пишет RT.

На данный момент в США зарегистрировано более 9,24 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 231 227 человек.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.