Академик Нестик предупредил о развитии стрессового синдрома после COVID-19

Москва, 2 ноября. Коронавирусная инфекция может оказать серьезное воздействие на психику 30% людей. Об этом заявил профессор РАН Тимофей Нестик.

Посттравматическое стрессовое расстройство может беспокоить переболевших COVID-19 долгие годы. Это связано с тем, что люди продолжают вспоминать пережитый кризис, пояснил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН в ходе онлайн-лекции.

«Последствия пандемии будут носить долгосрочный характер. Если всмотреться сейчас в самый заметный психологический эффект — рост тревоги и депрессий, то, по нашим данным, уровень сейчас довольно высокий, причем, в отличие от данных по США, в России выше симптоматика депрессий», — заявил Нестик.

Количество депрессий в России на фоне пандемии увеличилось на 36%, в США этот рост составил 24,4%. Профессор убежден, что больше всего нарушениям психики будут подвержены медики, которые работают в «красной зоне».

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов заявил о необычных результатах исследований. Оказалось, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом, передает URA.RU.