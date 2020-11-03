Британские ученые выяснили, кто подвержен более затяжному COVID-19

Лондон, 2 ноября. Вероятность затяжного COVID-19 выше среди тех пациентов, у которых в первую неделю проявляется больше всего симптомов.

Соответствующий вывод сделали ученые из Королевского колледжа Лондона. Для этого они воспользовались приложением Symptom Study и изучили данные почти 4200 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил портал Express.

«Чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19», — говорится в статье.

Исследователи выяснили, что затяжной COVID-19 проявляется примерно у 10% людей, возрастом от 18 до 49 лет. При этом среди лиц старше 70 лет этот показатель достигает отметки в 22%.

Ученые добавили, что мужчины болеют в полтора раза дольше, чем женщины. Однако это касается более молодых пациентов. Кроме того, у людей с высоким индексом массы тела и астматиков риск длительного COVID-19 также увеличивается.

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