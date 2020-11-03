Нападение на синагогу в Австрии назвали терактом

Вена, 2 ноября. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом.

Как сообщает австрийская газета Kurier, Нехаммер квалифицировал происходящее в Вене как теракт. Операция полиции все еще продолжается.

Нападение осуществили несколько преступников, использовав автоматическое оружие. Один из них подорвал себя при помощи пояса со взрывчаткой. Появились данные о семи погибших и большом числе пострадавших, однако пока данные официально не подтверждены.

СМИ сообщили о захвате заложников, однако Министерство внутренних дел на данный момент этого не подтверждает. По данным газеты, полиция окружила универмаг Гернгросс на Мариахильферштрассе.

Трое раненых после нападения были госпитализированы в клиники Венского медицинского союза. Однако не уточняется характер полученных травм: пострадали ли они от пулевых ранений или получили травмы при взрыве.