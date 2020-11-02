Полиция не исключает, что при стрельбе в Вене могли погибнуть семь человек

Вена, 2 ноября. СМИ сообщили о гибели семи человек при стрельбе в центре Вены.

Австрийский телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщает, что жертвами стрельбы у синагоги в центре Вены стали не менее семи человек. Известно о нескольких пострадавших, однако их количество на данный момент неизвестно.

Данные о нападавших разняться. По информации газеты Kronen Zeitung, один из стрелков подорвал себя при помощи пояса со взрывчаткой. Один из нападавших был задержан, другие скрылись. Однако официально информация о задержанном стрелке на данный момент не подтверждена.

Район, где произошла стрельба, полностью оцеплен. Полиция просит горожан не приближаться к месту ЧП.