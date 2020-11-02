Опубликовано видео с места нападения на синагогу в Вене

Вена, 2 ноября. Первые кадры с места стрельбы в Вене появились в Сети. Предварительно установлено, что погиб один человек.

Нападение на синагогу в австрийской столице было совершено вечером 2 ноября. Очевидцы сообщили о нескольких выстрелах в центре Вены.

Согласно предварительным данным, серьезно пострадал сотрудник полиции. Злоумышленнику удалось скрыться, ведутся его поиски.

Полиция не исключает, что нападавший мог быть не один. Жителей Вены просят не покидать свои дома и избегать общественных мест.